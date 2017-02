“Cocco bello” in abbondanza a Cesena: il goleador sardo è in rinato in Romagna

“Cocco bello”. Quante volte durante le vacanze sulle spiagge romagnole vi sarà capitato di sentire questo ritornello. Lo strillone degli ambulanti per cercare di piazzare le fette della prelibata pietanza ai turisti sparanzati sotto l’ombrellone. Ritornello ritornato di moda a Cesena e dintorni da qualche settimana. Tutto merito o colpa, dipende dai punti di vista, di Andrea Cocco. Il centravanti sardo è rinato in Romagna dopo un anno e mezzo da incubo tra Pescara e Frosinone, con appena 2 reti segnate in 18 mesi. In tanti si erano chiesto dove fosse finito il goleador capace di stregare tutti con i 17 sigilli nel Vicenza di Marino solamente due stagioni fa. In quattro presenze con la squadra di Camplone sono arrivare tre segnature. Tutte in trasferta (Perugia, Carpi e ieri a Salerno). Per un bottino di 5 punti che hanno raddrizzato la classifica della squadra bianconera. Cocco è tornato a spendere e ora non vuole più fermarsi. “Cocco bello” a Cesena è sempre più buono…