Effetto Doraemon per il Pisa di Gattuso: vittoria dopo due mesi grazie a un (Max) Gatto spaziale

Dopo quasi 500 minuti a secco e due mesi di astinenza il Pisa ritrova la via del gol e soprattutto la vittoria. Decisivo…un Gatto spaziale. Non il celebre Doraemon del cartoon giapponese che ha fatto capolino a bordo campo come mascotte per motivi di marketing e sponsor, bensì il giovane esterno (classe 1995) offensivo Massimiliano. Che di cognome fa appunto Gatto e ha segnato, quasi a spezzare un sortilegio magico, al minuto numero 44. Quello reso famoso da una canzone dello Zecchino d’Oro, con protagonisti manco a dirlo proprio i gatti. Doraemon&Max: Gattuso ha trovato i suoi talismani per trascinare i nerazzurri alla salvezza. Un graffio da tre punti quello del talentino di Trebisacce (al primo centro stagionale), reduce da un grave infortunio e tornato a pieno regime solo dallo scorso dicembre. Per chi da calciatore era stato ribattezzato Ringhio può sembrare uno scherzo del destino il doppio effetto gatto in casa nerazzurra. E così nel finale della sfida salvezza contro la Ternana, tanto per restare in tema, Gattuso ha sostituto il match-winner Gatto con Cani…