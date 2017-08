Entella, preso Lamantia. Pronto il rinnovo sino al 2020 per Caputo

Grandi manovre offensive in casa Virtus Entella. Il club ligure è al lavoro per rifarsi il look in attacco, ripartendo però dalle certezze del recente passato. Per questo motivo il goleador Ciccio Caputo, richiesto da Empoli e Parma, verrà blindato con il rinnovo del contratto sino al 2020. In arrivo anche un’altra punta: Andrea Lamantia dalla Pro Vercelli. Domani sarà il giorno della firma sul contratto.