Foggia, si punta sull’ex Milan Rocco Maiorino come ds

Una vita in rossonero. Dodici anni di Milan, prima da ossoervetore, poi caposcouting e nell’ultimo biennio direttore sportivo: ora nel futuro del direttore sportivo Rocco Maiorino potrebbe esserci il Foggia. I rossoneri della Capitanata incassato il no di Pierpaolo Marino hanno virato con decisione sul giovane dirigente campano, che porterebbe al suo fianco come caposcouting un altro ex Milan: Salvatore Monaco. Il presidente Fares prova a strappare il sì di Maiorino per rilanciare il Foggia…