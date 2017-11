Foggia, Vacca in vetrina: ci pensano Perugia, Crotone e Parma

Nel giorno del black friday tengono banco le occasioni di mercato. A far gola i calciatori in scadenza di contratto nel prossimo giugno: tra i nomi più interessanti c’è quello del regista Antonio Junior Vacca. Il capitano del Foggia si è imposto come uno dei migliori centrocampisti della B, tanto da attirare l’interesse di diversi club. Il Crotone lo segue con interesse e in B fa gola a Perugia e Parma. Non dovesse rinnovare con il Foggia, Vacca sarebbe destinato a una sessione estiva da protagonista e pezzo pregiato del calciomercato.