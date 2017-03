Gran Gala(binov) Novara: azzurri in zona playoff con i gol del bulgaro che piace al Chievo

Andrey Galabinov è sempre più inarrestabile. Altro gol decisivo per il centravanti della nazionale bulgara e Novara che continua a salire in classifica. Adesso, dopo la vittoria di oggi ad Ascoli, gli azzurri di Boscaglia sono pienamente in zona playoff. Quattro vittorie consecutive griffate dagli acuti della punta ex Avellino. Il suo futuro potrebbe essere in Serie A: Gala-gol, infatti, è in scadenza di contratto a giugno e il Chievo lo tiene d’occhio…