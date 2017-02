Il Pisa ci prova per Bortoluz. Ma la fidanzata…

Il Pisa guarda già al futuro in chiave mercato e ha prenotato l’attacante Elia Bortoluz. Il classe 1997 è uno dei migliori prospetti della Serie D e ha segnato 5 reti in 17 presenze con la Pro Patria. Dopo l’esperienza nella Primavera del Torino, l’impatto nel calcio vero è stato positivo. Il classico investimento per il futuro quello che i nerazzurri vorrebbero operare, ma la punta di Mestre non ha ancora sciolto le riserve dinanzi al corteggiamento pisano. Altre offerte all’orizzonte? Macché, solo per motivi di…cuore. Bortoluz, infatti, ha trovato l’amore a Busto Arsizio ed è fidanzato con Stefania Salmerigo, la figlia della presidentessa del club bustocco. Insomma, l’addio alla Pro Patria potrebbe avere ripercussioni amorose. Il Pisa, però, non demorde e intende conquistare Bortoluz, Stefania permettendo…