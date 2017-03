La SPAL sogna il ritorno in Serie A grazie al Made in Italy. La formazione del Patron Colombaretti è l’unica società tra Serie A e Serie B a non avere neanche uno straniero in rosa. Una politica autarchica che nella massima serie manca dalla fine degli anni Novanta, quando c’era il Piacenza a tenere alto l’orgoglio tricolore. Un primato da record…