In Serie B è l’anno del…Gatto: Max&Leo si prendono sulle spalle Pisa e Ascoli e vanno alla conquista della B

Se in Cina il 2017 sarà l’anno del gallo, in Serie B è l’anno del…Gatto. Anzi dei Gatto. Intesi come i fratelli Leonardo e Massimiliano. Di professione esterni offensivi, ma ormai sempre più a loro agio nei panni dei goleador. Per la prima volta in carriera sono andati a segno contemporaneamente. Il fratello maggiore Leo ha inaugurato le danze, segnando il momentaneo 1-1 del suo Ascoli nella gara di Cesena (poi finita 2-2). Il “pisano” Max ha pareggiato i conti a tempo scaduto, regalando il pareggio al suo Pisa sul campo del Novara. Gol pesanti che muovono la classifica delle rispettive squadre. Classe 1992 Leonardo e tre anni più giovane Massimiliano. Due ragazzi in rampa di lancio e che sognano un giorno di giocare fianco a fianco. Magari in Serie A. Intanto vanno alla conquista della B…