La Spal pesca in Serie D: in arrivo Costantini

Nonostante ci sia ancora una giornata di campionato da disputare prima della sosta invernale, inizia a entrare nel vivo il mercato anche in Serie B. Intesa trovata in serata tra Spal e Mezzolara (serie D, girone D) per il trasferimento a Ferrara dell’attaccante esterno, classe 1996, Tommaso Costantini. L’ufficialità dell’operazione è prevista alla riapertura delle liste il prossimo tre gennaio. Operazione curata dall’agente Francesco Zucchi.