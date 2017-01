Latina, Rivaldinho in dirittura d’arrivo

Rivaldinho al Latina. Quella che era una pazza idea di fine gennaio potrebbe tramutarsi nelle prossime ore in realtà. Tutto è nato da un’intuizione del d.t. nerazzurro Fabrizio Lucchesi che ha contattato venerdì sera Rivaldo, papà-manager del 21enne talentino dell’International di Porto Alegre. La trattativa è in fase di definizione sulla base del prestito con diritto di riscatto in favore del Latina. Telefonate frenetiche sull’asse Italia-Brasile per chiudere l’operazione entro martedì. Piede caldo e sinistro fatato come il papà, Rivaldinho è un esterno offensivo in grado di giostrare sia sulla fascia che come trequartista. Un colpo per infiammare la tifoseria del Latina e aggiungere fantasia all’attacco di Vivarini, che non avrà più Boakye che si trasferirà alla Stella Rossa.