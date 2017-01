Maracchi, i gol del nuovo Perrotta per salvare il Trapani. E il Chievo lo tiene d’occhio…

Buona la prima per Federico Maracchi, che all’età di 28 anni ha debuttato in Serie B. E lo ha fatto nel migliore dei modi, con tanto di gol decisivo contro il Novara. Una rete che rilancia il Trapani, sempre ultimo in classifica ma ancora in lizza per provare a evitere la retrocessione in Lega Pro. Un’impresa difficilissima da realizzare, ma che non crea apprensione nè timore in chi come Maracchi ha vissuto una carriera di rincorsa. Partito dall’Eccellenza con il Muggia ha scalato tutte le categorie sino alla B. Mezzala di lotta e di governo: a molti ricorda Simone Perrotta per l’abilità nelle due fasi e le capacità di inserimento negli spazi. Insomma, il vizio del gol non è una novità: addirittura 10 le reti segnate con la maglia del Tamai in Serie D nella stagione 2010/11, mentre il record di segnature nei professionisti è 7, segnate con la maglia del Venezia. A gennaio piaceva anche a Cittadella e Entella, ma il Trapani ha sorpasssto tutti e per il futuro già lo segue il Chievo. Intanto c’è la remuntada salvezza da realizzare. Magari con qualche gol: Maracchi sa come si fa…