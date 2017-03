Perugia, dopo la tripletta all’Avellino per Di Carmine c’è il rinnovo sino al 2019

Magic Moment per Samuel Di Carmine. L’attaccante cresciuto nella Fiorentina è arrivato in doppia cifra con la tripletta che ha schiantato l’Avellino al Partenio. Un grande rendimento quello di SDC10, come è stato ribattezzato l’ex QPR, che non è passato inosservato. L’Empoli l’ha seguito con attenzione, ma il club umbro ha deciso di blindarlo. Nei prossimi giorni arriverà la fumata bianca per il rinnovo sino al 2019. Di Carmine e il Perugia vanno avanti insieme, a suon di gol…