Rolando Bianchi-Pro Vercelli summit a cena. Ma Bisoli non molla…

É uno degli svincolati di lusso che potrebbero infiammare la settimana, potendosi accasare entro e non oltre il 28 febbraio. Rolando Bianchi fa gola in Serie B. Da giorni è in pressing il suo ex tecnico Pierpaolo Bisoli (l’ha allenato nella scorsa stagione a Perugia) per portarlo a Vicenza, anche se per ora i dirigenti veneti nicchiano e temporeggiano. Così si é inserita con forza la Pro Vercelli, alla ricerca di una punta per rimpiazzare l’infortunato La Mantia (out due mesi). Ieri sera summit a cena tra Bianchi e i rappresentanti del club piemontese. La classica cena per farli conoscere, Pupi Avati docet. Feeling immediato e possibile svolta nelle prossime 48-72 ore, Vicenza permettendo…