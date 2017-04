Salernitana, la rinascita di Minala e Sprocati fa felice anche la Lazio

La cura Bollini, oltre a far volare la Salernitana a ridosso della zona playoff, ha rivitalizzato due giovani talenti che sembravano essersi persi nelle ultime stagioni. Ci riferiamo a Joseph Minala e Mattia Sprocati, arrivati a gennaio in maglia granata e tornati a brillare in queste settimane. Due intuizioni vincenti del direttore sportivo Angelo Fabiani, che fanno felice anche la Lazio. Il centrocampista classe 1996 a fine stagione tornerà in biancazzurro per provare a conquistarsi una maglia nella rosa di Simone Inzaghi; mentre l’esterno offensivo scuola Pavia verrà riscattato dalla Pro Vercelli proprio in coabitazione con i capitolini. Una operazione in sinergia sulla falsa riga di quanto accaduto due anni fa con il brasiliano Ronaldo Pompeu. Rinascere a Salerno per volare alla Lazio: ora è possibile.