Si rinforza la Salernitana che nel pomeriggio ha chiuso l’accordo per il tesseramento del difensore mancino Stefan Popescu, che a breve si libererà dal Modena dopo l’esclusione dal campionato di Serie C degli emiliani. Contratto fino al 2021 per il calciatore rumeno, cercato anche da Carpi, Ascoli, Cesena e Chievo.