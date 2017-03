Attaccante classe 1997 di proprietà del Livorno in prestito all’Ascoli con diritto di riscatto. Durante la stagione in corso ha totalizzato 7 reti e servito un assist in 20 presenze. Rapace d’area che ha attirato le attenzioni delle Juventus, club nel quale ha giocato con l’under 19 nella seconda metà di stagione del 2015-2016.