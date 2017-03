Spezia, talismano Djokovic. E Genoa e Chievo lo seguono…

Tornato in Italia per vestire la maglia dello Spezia nel gennaio di quest’anno, Damjan Djokovic sta soddisfacendo le aspettative, garantendo gare di grande spessore tecnico e tattico e gol decisivi. Mica male per chi di professione gioca in mezzo al campo. Il colpo di mercato targato Pietro Fusco, che l’ha scelto per aiutare i liguri nella corsa alla promozione, ha già segnato tre gol (tutti decisivi) e fornito due assist in 7 presenze. Ieri ha piazzato la stoccata che ha permesso ai liguri di rimontare l’Avellino e mettere in saccoccia altri tre punti fondamentali per i playoff. Un rendimento da Serie A, tanto che Genoa e Chievo ne stanno monitorando le prestazioni. Ma il primo obiettivo per il futuro è raggiungerla con gli spezzini.