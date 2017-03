Talismano Rolando Bianchi per la Pro Vercelli. Che rimpianto per il Vicenza…

Quando segna, la Pro Vercelli strappa sempre punti. Oltre ai classici panni da goleador implacabile Rolando Bianchi sta indossando anche quelli del talismano. Tre reti in cinque presenze con le Bianche Casacche che hanno griffato due vittorie e sette punti preziosi in chiave salvezza. Dopo gli acuti esterni di Cesena e Terni oggi pomeriggio Rolando si è sbloccato al Piola. Una girata di controbalzo per far tremare il Verona e lanciare in orbita la Pro. E chissà quanti rimpianti per il Vicenza che a inizio gennaio aveva in pugno il centravanti bergamasco, ben felice di ritrovare il tecnico Bisoli. La dirigenza biancorossa ha deciso di scartarlo e così Rolando un sabato sera di fine febbraio ha preso la strada di Vercelli. 150 reti in carriera fra tutte le competizioni per Bianchi che non vuole smettere di stupire. La Pro ringrazia…