Ternana, Carbone a rischio esonero. Questa sera la decisione

Sconfitta che brucia quella incassata dalla Ternana in quel di Pisa, dove il gol di Gatto ha permesso agli uomini di Gattuso di superare i rossoverdi in quello che era un match di fondo classifica. Un 1-0 che ora potrebbe costare la panchina a Benny Carbone, il cui futuro verrà discusso nel corso di una riunione dirigenziale che si terrà questa sera. In caso di esonero prendono quota le idee Liverani, Petrone e Gautieri.