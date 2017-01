Un nuovo Zuculini a Verona! Arriva dal Man.City Bruno che all’Hellas ritroverà il fratello Franco

Un nuovo Seculini in arrivo a Verona. L’Hellas ha preso dal Manchester City il centrocampista 23enne Bruno Seculini, il quale andrà a sostituire Enzo Maresca, che ha risolto il proprio contratto con i veneti qualche giorno fa per dare l’addio al calcio. All’Hellas Bruno ritroverà il fratello Franco Zuculini, arrivato in estate dopo l’esperienza a Bologna. Mentre Franco conosce bene il calcio italiano, avendo militato anche nel Genoa, per Bruno sarà la prima esperienza nel Belpaese, dopo anni trascorsi in prestito tra la Spagna e l’Inghilterra (non avendo mai convinto il Manchester City a credere in lui). Ad insistere per la buona riuscita della trattativa è stato il ds del Verona Filippo Fusco, il quale ha sempre avuto nel giovane Zuculini un suo pallino. Da definire rimane l’entità del prestito.