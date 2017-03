Una carriera in nerazzurro: Rey Manaj trascina il Pisa per riconquistare l’Inter

Secondo gol consecutivo per Rey Manaj dopo quello messo a segno domenica scorsa al Menti contro il Vicenza. La magnifica volée dell’albanese è risultata però inutile e non ha evitato la sconfitta al suo Pisa. Oggi il centravanti albanese si è confermato rapace d’area infilando il pallone alle spalle di Pinsoglio, portiere del Latina. Una rete che ha contribuito a muovere la classifica della formazione pisana. Sotto la guida di Rino Gattuso, il gioiellino di proprietà dell’Inter ha ritrovato una maglia da titolare e quella la fiducia perduta nei mesi in chiaroscuro vissuti col Pescara. Il nerazzurro come filo conduttore della carriera del giovane Rej: l’obiettivo adesso è quello di trascinare la squadra toscana alla salvezza per riconquistare nella prossima stagione il nerazzurro più prestigioso, sperando di ritagliarsi uno spazio da vice Icardi alla corte di Stefano Pioli.