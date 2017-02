Vicenza a caccia di una punta: oggi il summit per Goitom

Continua la caccia (disperata) a una punta in casa Vicenza. I veneti dopo aver rinunciato a Rolando Bianchi e scartato le piste Chamackh e Emeghara ora hanno virato sullo svedese Henok Goitom. Il 32enne ex Aik Solna e reduce dall’esperienza nei San Jose Earthquakes in Major League Soccer conosce bene il calcio italiano. La sua carriera, infatti, era iniziata con l’Udinese quindici anni fa. E adesso sarebbe pronto a ripartire dalla B: in giornata summit decisivo tra le parti per cercare di definire l’accordo.