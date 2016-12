Vicenza, blindato D’Elia sino al 2020

Il Vicenza interviene sul mercato e blinda il terzino sinistro Salvatore D’Elia. Per il mancino prolungamento del contratto sino al 2020 nonostante l’infortunio delle scorse settimane. Si rinnova così il rapporto con il classe ’89 seguito in passato da Chievo e Empoli. Una mossa del presidente Pastorelli per avviare un nuovo ciclo in casa biancorossa e blindare uno dei gioielli alle porte della sessione invernale di calciomercato.