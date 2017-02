Vicenza, dopo la sconfitta di Avellino scatta il ritiro punitivo

Dopo la brutta sconfitta di oggi pomeriggio ad Avellino, la dirigenza del Vicenza, in accordo con l’allenatore Pierpaolo Bisoli e lo staff tecnico, ha deciso che la squadra andrà in ritiro domenica sera per preparare la partita con l’Entella. La squadra rientrerà questa notte a Vicenza e domenica mattina, alle ore 11.00 al centro di Isola Vicentina, riprenderà gli allenamenti.