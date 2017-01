Vicenza, giornata da spalatore per mister Bisoli

Il Vicenza prova a scalare la Serie B con l’allenatore-spalatore. La cura Pierpaolo Bisoli ha rigenerato la formazione biancorossa, passata dall’ultimo posto della gestione Lerda alle zone del centro classifica. L’obiettivo resta la salvezza e Bisoli lo sa bene. Il tecnico di Porretta lavora duramente sul campo per plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza. Pochi fronzoli e tanta sostanza, insomma. Infatti il tecnico oggi pomeriggio si è messo in prima persona, come testimoniato dallo scatto griffato GazzaMercato, a spalare il campo d’allenamento ricoperto dalla neve per renderlo più agevole per i suoi ragazzi. Un gesto nobile e di grande umiltà che ha galvanizzato l’ambiente vicentino, sempre più conquistato dall’uomo Bisoli. L’allenatore-spalatore pronto a spazzare via le rivali pur di conquistare la salvezza…⁠⁠⁠⁠