Vicenza, il neo acquisto Ebagua subito in gol

In mattinata è arrivata la firma che ha ufficializzato il ritorno, in prestito, al Vicenza dove ha giocato la scorsa stagione. Neanche il tempo di disfar le valigie che Giulio Ebagua ha partecipato al primo allenamento sotto la neve, come da foto, andando subito in rete nella partitella conclusiva. Marcato dal Campione del Mondo del 2006 Cristian Zaccardo, il bomber nigeriano conferma il suo fiuto per il gol. Bel biglietto da visita per l’attaccante, arrivato in Veneto per acciuffare la salvezza in Serie B.