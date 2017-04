Il Vicenza volta pagina e dopo aver ufficializzato pochi minuti fa l’esonero di Pierpaolo Bisoli ha scelto di ripartire da Vincenzo Torrente. Contratto sino a giugno per il tecnico di Cetara che in caso di salvezza potrebbe riconquistare il rinnovo come da clausola d’opzione inserita dal presidente Pastorelli nel contratto.