Lavori in corso: Spal, Bonazzoli più Djordjevic per la doppietta

La Spal si muove per rinforzarsi soprattutto in attacco. Il d.s. Vagnati ha trovato l’ok con la Sampdoria per il prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto del talento ex Inter, prossimo a trasferirsi a Ferrara. Per il reparto offensivo è stato anche chiesto Djordjevic alla Lazio, ma c’è il nodo ingaggio e il giocatore deve ancora dare il suo assenso (ha dellle offerte all’estero). Possono essere i due colpi giusti per Semplici.

MEDIANA Per l’esterno, abile anche bei tre davanti, piace molto Albian Ajeti del San Gallo, per cui c’è stato un piccolo stop nelle ultime settimane. In mezzo mollato Chochev del Palermo, che piaceva anche al Crotone. Si aspetteranno delle occasioni a fine mercato. Magari Aquilani che vuole dire addio al Pescara.