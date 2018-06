Mosse Spal: Grassi per 8 milioni. Si lavora per Bonifazi col Torino

In casa Spal sono iniziate le grandi manovre per costruire una squadra da centro-classifica. Il club di Colombarini ha offerto 8 milioni al Napoli per riscattare il centrocampista Grassi, per il quale è pronto un quinquennale da 800mila euro a stagione a salire. Passi in avanti anche per il centrale Silvestre (su cui c’è la concorrenza del Parma, indietro) e il ritorno di Bonifazi (Torino) che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto e controriscatto per i granata. , In attacco si attende una risposta della Juve per il prestito del gioiellino Kean e piace sempre Babacar. Per la fascia destra, infine, fari puntati su Dickmann (Novara).