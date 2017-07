Napoli: Grana Reina, dalla Spagna assalto del Porto. Giuntoli ha pronto un sostituto…

Il trentaquattrenne José Manuel Reina, portiere di livello del Napoli, non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto. Dalla Spagna i media rilanciano un interessamento del Porto per l’ex estremo difensore del Liverpool che, secondo “Don Balon”, sarebbe cercato dai lusitani per diventare l’erede di Iker Casillas. Il popolo partenopeo ama “Pepe”, ma la distanza tra le parti sembra ancora siderale per sperare in un rinnovo imminente. Pertanto il D.S. Giuntoli si starebbe muovendo sul mercato per valutare valide alternative che possano sostituire, in caso, il numero uno spagnolo. Si parla del classe ’97 Alex Meret, di proprietà dell’Udinese, che tanto bene ha fatto alla Spal e di Geronimo Rulli, venticinquenne estremo difensore della Real Sociedad che, però, avrebbe respinto al mittente l’offerta degli azzurri.