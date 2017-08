Lavori in corso: Spal, in arrivo Bonazzoli. Si lavora anche per Djordjevic

Manovre di mercato anche per la neopromossa Spal. Il d.s. Vagnati cerca di costruire una squadra competitiva che possa lottare per la salvezza. Movimenti al momento solo in attacco.

ATTACCO. Per il reparto offensivo è fatta per Bonazzoli della Sampdoria. Il giocatore arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma il suo approdo nella squadra ferrarese verrà posticipato di una settimana visto lo stop di Quagliarella, che impone ai blucerchiati di cercare un’alternativa sul mercato. Trattativa fattibile per Djordjevic della Lazio, sfuma invece Ajeti del San Gallo vista la valutazione dispendiosa del club svizzero.