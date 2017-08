Spal-Borriello ci siamo: accordo a un passo

E’ in dirittura d’arrivo il passaggio di Marco Borriello alla Spal. Gli emiliani hanno trovato un’intesa di massima con l’entourage del centravanti in aperta rottura con il Cagliari. Da definire solo le modalità del contratto: gli spallini hanno offerto un annuale con opzione per la stagione successiva, mentre la punta preferirebbe biennale. Ultimi dettagli da sistemare prima della fumata bianca…