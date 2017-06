Ai dettagli. É ormai in dirittura d’arrivo la trattativa per il passaggio del difensore centrale Marios Oikonomu dal Bologna in prestito alla Spal. Il greco ex Cagliari piaceva anche al Verona, ma la Spal ha anticipato la concorrenza piazzando il blitz decisivo giovedì pomeriggio. In settimana attesa la fumata bianca.