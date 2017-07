La Spal ha chiuso l’operazione per il centrale del Malmoe Konate, che è atteso tra oggi e domani in Italia per visite e firma. Affare praticamente concluso anche per l’attaccante Albian Ajeti del San Gallo. Si aspetta invece l’ok dell’Udinese per Meret (prima deve rinnovare coi friulani) mentre per la mediana il sogno resta Hernani dello Zenit.