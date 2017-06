Colpo greco per la difesa della Spal. Gli emiliani hanno chiuso l’accordo per il centrale Marios Oikonomou, che nella giornata di domani firmerà con il club del presidente Mattioli. Operazione in prestito con obbligo di riscatto dopo 18 presenze da almeno 45 minuti ciascuna e la permanenza nella massima serie della società estense.