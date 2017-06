In casa Spal, s parte l’operazione Felipe (600 mila euro) e Mattiello, per la difesa sono in arrivo anche Oikonomou e a centrocampo Rizzo (Bologna). Ed è praticamente fatta per il regista Viviani (Verona, non riscattato dal Bologna). In attacco pressing sul Sassuolo per Iemmello e Matri. Per la porta, se non torna Meret, in pole Gabriel (Milan).