Molto attiva la Spal. Il d.s. Vagnati conta di chiudere un doppio prestito dall’Udinese: Matos e Meret. Per la porta l’alternativa è Gabriel (Milan), in difesa idee Heurtaux (Udinese) e Vaisanen (AIK Solna). In mezzo idea Marrone (Juve), ma il sogno è Hernani (Zenit, contatto con l’agente).