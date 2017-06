Spal, niente Ely e Vangioni. Arrivano Oikonmou e Rizzo

Tra le società più attive in queste ore c’è la neopromossa Spal. Ieri il d.s. Vagnati ha impostato l’accordo con la Juventus per il prestito del terzino Mattiello ed è in dirittura d’arrivo il ritorno, sempre a titolo temporaneo, del portiere Meret (Udinese) anche se nelle ultime ore si è pericolosamente fatta avanti la Samp. Fumata nera, invece, nel summit col Milan per Ely e Vangioni, i cui ingaggi al momento sono troppo elevati: più facile riottenere dai rossoneri la punta Zigoni. Quasi tutto fatto per Oikonomou e Rizzo del Bologna.