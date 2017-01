Baby colpo per il Toro: ecco il fantasista Piscopo dall’Inter

Colpo in prospettiva per il Torino che, dopo una lunga trattativa iniziata nella prima settimana di gennaio (l’operazione è stata curata dall’agente del giocatore Carlo Alberto Belloni) , ha prelevato il fantasista australiano Reno Piscopo dall’Inter. Il diciottenne che arriva a titolo definitivo in maglia granata, oggi pomeriggio ha firmato un contratto di due anni e sei mesi col club del presidente Urbano Cairo. Gia in campo per il primo allenamento, il nazionale dell’under 20 australiana (di padre napoletano) sarà valutato anche in ottica prima squadra. L’inter si è garantita una percentuale sulla futura rivendita con un accordo che prevede dei bonus sul rendimento di Reno nella sua nuova avventura torinista. Un calciatore duttile e di prospettiva che puo giocare anche da ala sinistra, sbarcato a Torino col sogno di convincere Mihajlovic ad accorgersi di lui.