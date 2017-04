Dal’Inghilterra: il Liverpool non molla Hart ma servono oltre 20 milioni

Non si placano le voci di mercato attorno al portiere del Torino Joe Hart. L’anno di prestito del giocatore in Italia sta per scadere e in Inghilterra scalpitano per riportare il N.1 inglese in Premier League. Oltre al l’interessamento di Everton e Leicester, molto attento alla situazione del giocatore è il Liverpool di Jurgen Klopp, il club che più di tutti sembra intenzionato a soddisfare le richieste economiche del Manchester City per assicurarsi l’estremo difensore granata. Circa 20 i milioni chiesti dai Citizens per lasciare partire a titolo definitivo Hart. Richiesta onerosa che difficilmente il Toro potrà soddisfare e che invece il Liverpool sembra disposto ad assecondare, secondo quanto riportato dal “Sun”. Con Bravo e Caballero vicini alla riconferma, Guardiola non ha alcuna intenzione di riportare Hart a Manchester e per questo motivo sarebbe disposto anche a cedere il giocatore a un club rivale in patria come il Liverpool. Il Toro dal canto suo ha provato a richiedere l’estensione del prestito del giocatore per un altro anno, anche se sembra molto difficile che il City possa dare il proprio benestare. Hart infatti oggi compie 30 anni e il suo contratto con i Citizens si avvicina sempre più alla scadenza. Due motivi in più per provare a monetizzare subito la cessione del portierone inglese…