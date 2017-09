Dalla Spagna: è Belotti il prescelto per sostituire Benzema

Nell’edizione odierna del sito Don Balon si legge che il casting per trovare il sostituto di Karim Benzema in casa Real è finito ed ha già il suo vincitore: Andrea Belotti. Nessuna fretta però, infatti secondo quanto riporta il sito spagnolo, in casa Real sarebbero convinti di poter contare su Benzema ancora per due anni, ma Perez avrebbe comunque scelto il sostituto. Belotti, dopo un’estate in cui sembrava vicinissimo al Milan, ha un’altra pretendente di tutto rispetto. Perez osserverà con molta attenzione anche i Mondiali, una vetrina importante che potrebbe far lievitare ulteriormente il valore del “Gallo”.