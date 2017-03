Dalla Spagna: nel futuro di Belotti c’è il Barcellona

Premier League nel futuro del ‘Gallo’ Belotti? No, meglio la Liga. Secondo quanto riportato dalla testata spagnola “Don Balon”, nel futuro dell’attaccante granata potrebbe esserci infatti niente meno che il Barcellona. Come raccontato dal media iberico, gli uomini di mercato del club catalano avrebbero iniziato ad intrattenere dei rapporti con alcuni emissari del Torino per sondare la disponibilità al trasferimento del giocatore in Spagna già in estate. La partenza di Paco Alcacer a fine anno sembra ormai certa e Belotti è considerato l’uomo giusto al quale affidare il ruolo di vice Suarez. Ecco allora che, qualora dovesse presentarsi l’occasione, il Barca è pronto a formulare un’offerta per assicurarsi l’asso italiano che in questa stagione sta dando battaglia a Leo Messi nella corsa alla Scarpa d’Oro. Secondo gli spagnoli inoltre lo stesso Belotti sarebbe entusiasta di unirsi al club blaugrana e per questo motivo avrebbe già deciso di rifiutare le offerte provenienti dalla Premier (piace a City e Arsenal). Il Torino dal canto suo potrà farsi forte in sede di mercato grazie alla clausola per l’estero di 100 milioni fatta firmare al giocatore solamente pochi mesi fa.