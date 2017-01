Dalla Spagna: Milan-Torino, Mihajlovic spinge per avere subito Poli

Due scontri in una settimana, per poi riabbracciarsi nella stessa squadra. Avrà pensato questo Sinisa Mihajlovic di Andrea Poli, prima della settimana che lo avrebbe visto incontrare il Milan, prima in Coppa Italia e poi in Campionato. Il centrocampista rossonero già allenato dal serbo lo scorso anno, che tanto servirebbe a rinforzare la metà campo del suo Toro, sarebbe, secondo “El Mundo Deportivo”, l’obbiettivo primario di Miha. Il serbo vorrebbe subito l’ex-Inter e Samp, spingendo sullo scarso minutaggio del giocatore in questa stagione con Vincenzo Montella.