Dall’Inghilterra: attento Toro, il West Ham non molla Hart. In estate sarà assalto…

La scorsa estate il Torino di Urbaino Cairo è stata tra le protagoniste del mercato italiano; tanti nuovi innesti per puntare all’Europa e il colpaccio Joe Hart per dimostrare ai tifosi ti poter richiamare in maglia granata anche giocatori di livello internazionale, abituati a calcare i migliori palcoscenici del calcio mondiale. L’inglese a Torino ci ha messo poco a sentirsi come a casa e ad affermarsi come nuovo idolo dei tifosi, dentro e fuori dal campo, ma difficile è una riconferma del suo prestito anche per la prossima stagione. Il City vuole infatti monetizzare dalla cessione di Hart ed è per questo che secondo i media britannici in estate il n.1 della naziona inglese potrebbe passare al West Ham. Secondo quanto riportato dal “Sun”, Bilic è alla ricerca di un nuovo portiere al quale affidare la porta degli Hammers e avrebbe dato ordine agli uomini di mercato del club di portare a Londra l’inglese. Una fonte vicina alla società d’oltrenanica avrebbe confermato tali indiscrezioni e avrebbe aggiunto che in estate potrebbe essere lanciato un vero e proprio assalto. 15 milioni di sterline per convincere il City e riportare così Hart in Premier League. Questa l’offerta che il West Ham sarebbe disposto a mettere sul piatto, con il Toro che spera invece di poter convincere i citizens a concedere un prolungamento del prestito del giocatore per un’altra stagione, consentendo ai tifosi di sognare ancora per un po’…