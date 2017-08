Dall’Inghilterra: Conte vuole cinque colpi, nel mirino anche Belotti

Roman Abramovich, secondo quanto riporta stamani il sito del Sun, avrebbe in mente di piazzare ben 5 colpi per accontentare Conte, che in alcune conferenze si era lamentato dei pochi ricambi a disposizione. Secondo il Sun dunque si cercherà un rinforzo in ogni zona del campo. Serge Aurier e Oxlade Chamberlain dovrebbero essere i colpi sulle fasce, Drinkwater andrebbe a rinforzare il centrocampo, Van Dijk sarebbe stato scelto per la difesa mentre la ciliegina sulla torta potrebbe essere proprio il “Gallo” Belotti. Il Chelsea avrebbe individuato in lui il sostituto del separato in casa Costa, il quale avrebbe rifiutato di tornare ad allenarsi agli ordini di mister Conte. A favore di questa ipotesi gioca la clausola di 100 milioni valida solo per l’estero che il presidente Cairo ha messo sul contratto dell’attaccante. Il Chelsea si prepara a vivere le ultime settimane di calciomercato da protagonista.