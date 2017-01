Dall’Inghilterra: Hart può tornare in Premier. I senatori del Chelsea avvisano Conte: “Prendi Joe!”

In maglia granata Joe Hart ci ha messo poco a diventare un idolo dei tifosi, grazie alle ottime prestazioni sul campo e alla simpatia sempre presente nei video postati sul web, ma un suo ritorno in Premier diventa sempre più plausibile. Fuori dal progetto di Guardiola al City, Hart è entrato nel mirino del Chelsea di Antonio Conte e, con la tanto vociferata partenza di Courtois sempre più vicina (il belga viene accostato con insistenza al Real Madrid), la finestra di mercato estiva potrebbe essere quella giusta per effettuare un ritorno in Premier League dalla porta principale. Secondo il “Sun” infatti alcuni senatori del Chelsea (i cui nomi non sono stati rivelati) avrebbero chiesto al tecnico italiano di sostituire Courtois con il n 1 della Nazionale inglese, considerato in patria un top player nel proprio ruolo. Hart si è ambientato molto bene a Torino ma l’alto stipendio (3,5 milioni) e il prezzo del cartellino fissato a 23 milioni dal City sembrano essere due ostacoli insormontabili per la società di Urbano Cairo, il quale farà sicuramente di tutto per cercare di prolungare il prestito del portierone inglese sotto la Mole. All’età di 29 anni Joe è però chiamato a prendere una decisione importante sul futuro a lungo termine e un approdo al Chelsea potrebbe consentirgli un nuovo rilancio anche in ambito Europeo. Vigile sul giocatore rimane anche il Liverpool di Klopp.