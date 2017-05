Dall’Inghilterra: Hart-Schmeichel, futuri legati sull’asse Manchester-Leicester

Le strade di Joe Hart e Kasper Schmeichel potrebbero presto incrociarsi. Secondo quanto riportato dal “Sun”, il Manchester City starebbe infatti pensando di acquistare l’estremo difensore delle Foxes, visti gli scarsi risultati ottenuti in questa stagione dall’accoppiata Bravo-Caballero. Guardiola starebbe pensando inoltre di inserire nella trattativa una contropartita tecnica che corrisponderebbe proprio al nome di Joe Hart, permettendo in questo modo al n.1 inglese di tornare in Premier League, lasciando Torino e unendosi al Leicester di Shakespeare. Il City non è però l’unico club di Manchester interessato ai due portieri. Sempre secondo il noto tabloid inglese infatti, sia Hart che Schmeichel sarebbero finiti nel mirino dello United, alla ricerca di un sostituto di De Gea, giocatore che pare destinato a un trasferimento al Real Madrid. In questo caso l’inglese al momento parrebbe in vantaggio sul danese, anche se non va dimenticato che Schmeichel ha recentemente cambiato procuratore, legandosi all’italiano Luca Bascherini, il quale possiede forti legami con i Red Devils.