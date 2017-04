Dall’Inghilterra: il Chelsea non molla Belotti. Pronta nuova offerta da oltre 60 mln

Il Chelsea non ha alcuna intenzione di abbandonare la pista Belotti. Come riportato dal “Daily Mail”, i Blues sarebbero pronti a formulare una nuova offerta da 65 milioni di euro più bonus per convincere il Toro a cedere il proprio bomber. I Granata dal canto loro, forti della clausola da 100 milioni e del fatto che Belotti a Torino si trovi benissimo, non sembrano avere nessuna intenzione di lasciar partire il giocatore e per questo motivo è facile pronosticare che qualsiasi offerta proveniente d’oltremanica verrà prontamente rispedita al mittente.