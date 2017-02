Dall’Inghilterra: il City fissa il prezzo di Hart. In Premier costa tanto ma all’estero può partire per meno

Negli ultimi mesi molte sono state le voci di mercato che si sono susseguite intorno a Joe Hart ed è per questo che il City ha deciso di fissare il prezzo del n.1 inglese. 20 i milioni di sterline che i citizens vogliono per il portierone attualmente in prestito al Torino, prezzo che però può variare in base all’acquirente. Secondo il “Manchester Evening News” infatti Guardiola sarebbe disposto a cedere Hart a titolo definitivo a fine stagione a qualsiasi squadra decidesse di acquistarlo ma il City avrebbe deciso di aumentare il prezzo qualora a fare un’offerta dovesse essere una squadra di Premier League. 20 milioni di sterline è dunque il prezzo fissato per l’estero mentre per trattenere Hart in Inghilterra servirà un’offerta maggiore. Liverpool e Co. sono avvisate…mentre il Torino continua a sperare di poter strappare ai citizens un rinnovo del prestito attualmente in essere.